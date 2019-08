Cologna Veneta, Arpav analizza per un mese la qualità dell'aria

È iniziata lo scorso 22 luglio l'analisi della qualità dell'aria in una zona residenziale di Cologna Veneta. La centralina di Arpav è stata posizionata in piazza del Capitaniato e rileverà i principali inquinanti atmosferici per trenta giorni.

I parametri monitorati sono: biossido di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio, ozono,benzene, particolato atmosferico PM10 ed idrocarburi policiclici aromatici.