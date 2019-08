Code per un tamponamento in A4 e per il traffico intenso sulla A22

Tra incidenti e il traffico intenso, è stata una mattinata in coda per alcuni automobilisti sulle autostrade veronesi.

Nessun imprevisto particolare sulla A22, dove anche su questo fine settimana era stato messo il bollino nero, simbolo di alta criticità per ciò che riguarda la viabilità. E in effetti dalle 10.30 di oggi, 25 agosto, l'Autobrennero segnala rallentamenti per traffico intenso in direzione Nord dal casello di Verona Nord fino al casello di Trento Nord. In direzione Sud, invece, i disagi maggiori si registrano nel tratto trentino e in quello emiliano della A22.

Sulla A4, una coda di 10 chilometri si è formata questa mattina a causa di un tamponamento che ha coinvolto cinque veicoli. L'incidente è avvenuto in direzione Milano, tra i caselli di Desenzano e Peschiera del Garda. Lo scontro si è verificato in territorio bresciano, ma i veicoli sono in coda anche nel Veronese, sia a Peschiera che a Sommacampagna.