Code per traffico intenso sull'Autostrada del Brennero da Verona a Trento

È più o meno dalle 8.30 di questa mattina, 13 luglio, che sono segnalate code per traffico intenso in direzione Nord sull'autostrada A22 da Verona Nord e Trento Sud. In direzione Sud, i problemi riguardano solamente il tratto trentino dell'Autostrada del Brennero con code tra Bressanone e Rovereto.

Il sabato da bollino nero previsto dalla società che gestisce l'autostrada si è puntualmente avverato e le difficoltà legate al traffico potrebbero perdurare fino al tardo pomeriggio. Ricordiamo però che anche domani sarà una giornata che metterà a dura prova la viabilità sulla A22. Non sarà una domenica da bollino nero, ma sarà da bollino rosso dalle 6 alle 18 in entrambe le direzioni.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Verona usa la nostra Partner App gratuita !