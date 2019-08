Primo fine settimana di agosto, code da Verona in A22 verso il Brennero

Era prevedibile che questo primo fine settimana di agosto sarebbe stato complicato per gli automobilisti in viaggio per trascorrere un weekend di vacanza o per raggiungere il luogo in cui passare le ferie. Ed in effetti, l'Autostrada del Brennero aveva previsto che le giornata di oggi, 3 agosto, sarebbe stata da bollino nero sulla A22, consigliando di evitare l'autostrada al mattino e al pomeriggio. Chi non ha seguito questo consiglio questa mattina, già dalle 7, si è trovato imbottigliato in un traffico molto intenso, con code a partire dal casello di Verona Nord fino a quello di Trento Nord, in direzione Brennero. Mentre in direzione Modena, la viabilità è rallentata nel tratto trentino dell'autostrada.

Situazione decisamente migliore sulla A4, dove nel tratto veronese non si registrano particolari criticità di traffico. L'Autostrada Brescia-Padova, comunque, ricorda i lavori di manutenzione ad un cavalcavia che saranno svolti nella notte tra lunedì 5 e martedi 6 agosto. A causa di questi lavori, dalle 22.30 di lunedì prossimo alle 6 del mattino di martedì sarà completamente chiuso al traffico il casello di Peschiera del Garda.