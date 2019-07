Traffico intenso sull'autostrada A22, code da Verona fino a Rovereto

Le previsioni di traffico diffuse dalla società che gestisce l'autostrada del Brennero avevano indicato in oggi, 6 luglio, la giornata peggiore del fine settimana per viaggiare sulla A22. E magari qualche automobilista, leggendo le previsioni, ha preferito programmare il proprio viaggio scegliendo delle strade alternative. In ogni caso, quanto preannunciato si è in parte avverato perché questa mattina si sono subito formate code per traffico intenso soprattutto sul tratto veronese dell'autostrada. In direzione Nord, si possono trovare code da Verona fino a Rovereto; mentre in direzione Sud, i rallentamenti peggiori si trovano dal Brennero fino al casello di San Michele, in provincia di Trento.

