Autostrada A4, code per oltre 20 chilometri nel Veronese verso Milano

Tra piccoli incidenti stradali e cantieri fissi, questa mattina, 5 novembre, sono state diverse le cause delle code che hanno inghiottito gli automobilisti sull'autostrada A4 in direzione Milano. Gli incidenti sono stati tutti di lieve entità e si sono verificati nel primissimo mattino in territorio bresciano. Mentre il cantiere che incide di più sul traffico autostradale veronese è quello in prossimità del casello di Peschiera del Garda. La coda più lunga è fortunatamente in fase di smaltimento, ma nell'ora di punta del mattino aveva superato i 20 chilometri di lunghezza. Un serpentone di auto con la testa vicino al casello di Sommacampagna e la coda dalle parti di San Bonifacio. Più corta (circa un chilometro e mezzo) ma più persistente invece la coda nella zona del cantiere fisso di Peschiera.