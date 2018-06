Coca-Cola e Deliveroo regalano lattine speciali per il mese dell'orgoglio gay

Per celebrare il mese dell'orgoglio gay, Coca-Cola ha lanciato un’edizione speciale della sua lattina, dedicata all'amore. Il logo Coca-Cola lascia spazio alla parola "Love", per testimoniare l'impegno dell'azienda per la valorizzazione della diversità e dell'inclusione.

Deliveroo è partner di Coca-Cola in questa iniziativa, condividendo la stessa attenzione al tema. Grazie a questa partnership, fino alla fine del mese, tutti coloro che ordineranno su Deliveroo da una selezione di ristoranti, riceveranno in omaggio una coppia di lattine Love in edizione limitata. I ristoranti che partecipano all'iniziativa sono indicati sulla app e sul sito deliveroo.it con l'etichetta "Pride".

Questa iniziativa è solo l’ultima testimonianza dell'impegno a promuovere la diversità che Coca-Cola porta avanti all'interno dell'azienda. Già prima dell'approvazione della legge Cirinnà, erano infatti riconosciuti alcuni diritti come l'estensione dell'assicurazione sanitaria e il congedo matrimoniale anche ai partner dello stesso sesso.