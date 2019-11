Classifica delle città per qualità della vita: Trento prima, Verona perde posizioni

La prima città d'Italia per qualità della vita è Trento, ad affermarlo è Italia Oggi. Dopo il titolo di "ecosistema urbano" migliore d'Italia conferito da Sole 24 Ore e Legambiente, Trento ritorna sul primo gradino del podio anche nella classifica annuale commissionata dal quotidiano finanziario all'Università La Sapienza di Roma.

Per quanto riguarda invece il capoluogo scaligero è necessario scendere di numerose posizioni per trovarlo nella classifica stilata per l'anno 2019. Verona, infatti, si colloca soltanto al 23esimo posto, perdendo addirittura ben nove posizioni in classifica rispetto al 2018 quando il risultato fu un discreto piazzamento sul 14esimo scalino, sempre comunque lontano dai vertici.

A fare meglio di Verona nel Veneto sono sia Belluno che Treviso, Padova e Vicenza, collocatesi rispettivamente al quinto, settimo, undicesimo e quattordicesimo posto della classifica. Va leggermente meglio anche per la vicina città di Brescia in Lombardia che si colloca appena davanti a Verona aggiudicandosi la 22esima piazza. Da notare come all'ultimo posto di tale classifica si situi Agrigento, così come il dato significativo che ad occupare la prima metà della graduatoria siano soltanto città del centro e nord Italia.