Classifica Amazon per libri e ebook venduti, Verona è al sesto posto

Nel 2016 era terza mentre quest'anno Verona è scesa al sesto posto in Italia per numero di libri ed ebook comprati su Amazon. A riferirlo è lo stesso sito di acquisti online che ogni estate genera la classifica delle città italiane che leggono di più, basata sull'acquisto pro capite di libri e ebook sul sito. In questa classifica sono prese in considerazione le principali città italiane e il periodo preso in considerazione per l'ultima graduatoria, leggibile su Ansa, va dal luglio 2017 al luglio 2018.

Resta sempre Milano la città italiana dove si acquistano più libri ed ebook su Amazon. Al secondo posto c'è Padova e al terzo c'è Torino. Verona al sesto posto è preceduta anche da Bologna e Roma.