Migliora l'indice di sportività di Verona, la provincia è 15esima in Italia

Verona è quindicesima tra le province più sportive d'Italia. Il risultato è stato reso noto oggi, 2 settembre, nella classifica dell'Indice di Sportività dei territori italiani curata da PtsClas e pubblicata dal Sole 24 Ore.

L'indice prende in considerazione quattro aspetti: i risultati degli sport individuali, i risultati degli sport di squadra, l'impatto sociale dell'attività sportiva e la consistenza del movimento unita alle capacità organizzative. Con la media di questi quattro indicatori è stata compilata la classifica, dove Verona si è piazzata al quindicesimo posto, migliorando di ben nove posizioni il risultato dell'anno precedente.

La provincia scaligera eccelle più negli sport individuali (decima in Italia) rispetto a quelli di squadra (ventiduesima). Buona anche la consistenza del movimento sportivo nel territorio (decimo posto in classifica), mentre il parametro più basso è quello che misura l'impatto sociale dell'attività sportiva (ventiseiesimo posto).

Per quel che riguarda le altre province, dopo due anni Trento è tornata in testa e ha sorpassato Trieste. Il podio è completato da Macerata, che si sostituisce a Cagliari in terza posizione. Il capoluogo sardo (nono) si mantiene comunque nella top ten, così come fanno Genova (sesta), Firenze (ottava) e Rimini (decima). Escono dalle prime dieci posizioni Livorno, Bologna e Lecco, rimpiazzate da Treviso (quarta, migliore del Veneto), Cremona (quinta) e Bergamo (settima).

Infine, la parte bassa della classifica generale è ancora una volta monopolizzata dal Sud Italia. Sono del Mezzogiorno tutte le province che occupano le ultime 21 posizioni, con Enna in fondo alla fila.