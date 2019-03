La classe va in gita ma senza l'alunno in carrozzina per colpa del pullman

Una gita scolastica rovinata da un «disguido tecnico», come è stato definito dalla preside dell'istituto. E come è stato ribadito dall'Ulss 9 Scaligera che giovedì scorso, 21 marzo, avrebbe dovuto fornire ad una classe diretta a Venezia un pulmino capace di far salire e di trasportare un alunno in carrozzina. Ma il mezzo di trasporto messo a disposizione non era adeguato e così lo studente con disabilità è rimasto in classe e tutti i suoi compagni sono andati in gita.

Il fatto è accaduto ad una scuola elementare di Borgo Roma e lo racconta Camilla Ferro su L'Arena. La classe è formata da bambini di dieci anni e l'alunno sulla sedia a rotelle non era mai stato discriminato per la sua disabilità. E si può dire che neanche in questa occasione ci sia stata la volontà di discriminarlo, perché il problema del pullman è stato generato da un errore nel passaggio di informazioni. Tra le varie comunicazioni, infatti, si sarebbe persa la necessità fondamentale e cioè che a quella classe serviva un mezzo di trasporto attrezzato per i disabili. E così, al momento della partenza, gli alunni e i professori si sono visti arrivare un pullman non idoneo. Lì per lì, tutti si sono mossi per cercare una soluzione che purtroppo non è stata trovata e con l'accordo anche dei genitori del bambino si è arrivati al triste epilogo, con la classe che è andata in gita senza l'allievo in carrozzina.