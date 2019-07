Ciro Maschio in Cina: «Opportunità importante, avviati incontri concreti»

Consolidamento dell'attività diplomatica tra Italia e Cina, ma anche primo contatto ufficiale tra un rappresentante del Comune di Verona e la nuova municipalità gemellata. Questi alcuni degli obiettivi della missione internazionale che ha visto come ospite della città di Hangzhou il presidente del consiglio comunale di Verona Ciro Maschio, in qualità di delegato del comitato ristretto interparlamentare della Sezione Bilaterale di Amicizia Uip Italia-Cina.

Un'importante opportunità che, in preparazione dell'arrivo del sindaco in settembre, mi ha offerto la possibilità di avviare i primi incontri concreti con i rappresentati della municipalità di Hangzhou - ha sottolinea Maschio - Con questo gemellaggio la nostra città può diventare uno straordinario punto di collegamento per i rapporti tra Italia e Cina, base di partenza per avviare positive relazioni di interscambio a vantaggio non solo di Verona, ma di tutta l'economia italiana.

Il Comitato ristretto interparlamentare della Sezione Bilaterale di Amicizia Uip Italia-Cina, di cui fa parte il parlamentare Maschio, rappresenta una delle diverse sezioni bilaterali di amicizia che, per la prima volta in Italia, seguono lo sviluppo dei rapporti verso singoli paesi e aree territoriali, per il consolidamento dell'attività di diplomazia tra le assemblee legislative del mondo.