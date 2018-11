Il "circo dei ragazzi straordinari" è pronto ad incantare Verona, Togni: «Largo ai giovani»

Saranno gli allievi stessi dell’Accademia d’Arte Circense di Verona a portare in scena lo spettacolo "Il Circo dei ragazzi straordinari". Per i prossimi tre weekend, 20 giovani dai 12 ai 18 anni coinvolgeranno e faranno sognare il pubblico con le loro performance. Il ricavato finanzierà le attività dell’Accademia che vanta maestri e allievi provenienti da tutto il mondo. Per tutti gli studenti delle elementari e medie di Verona, che si presenteranno in biglietteria con la locandina dell’evento, il costo d’ingresso agli spettacoli sarà di 5 euro.

«I protagonisti ancora una volta saranno i giovani – ha detto Togni -, quegli allievi che ogni giorno si mettono in gioco, sperimentando una pratica sportiva ma soprattutto artistica, attraverso un costante esercizio di disciplina, impegno e concentrazione».

L’iniziativa, che andrà in scena il 24 e 25 novembre e l’1,2,8 e 9 dicembre, nella sede dell’Accademia in via Tirso 3, è stata presentata questa mattina dal direttore Andrea Togni. Per l’amministrazione comunale, che ha patrocinato gli spettacoli, era presente il consigliere Leonardo Ferrari.

«Ringrazio l’Accademia perché offre ai giovani la possibilità di coltivare talenti e passioni che altrimenti farebbero fatica a emergere – ha affermato Ferrari -. Allo stesso tempo il Circo Togni ha un ruolo fondamentale nel mantenere viva un’arte antica che è parte integrante della cultura italiana ed europea».