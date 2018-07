Attualità Centro storico / Via dello Zappatore

Incidente aereo di Arbizzano, in cinque iscritti nel registro degli indagati

Per la Procura di Verona è un atto dovuto per proseguire gli accertamenti. Gli indagati sono coloro che avevano lavorato alla manutenzione del Cessna alzatosi in volo dalla pista di Boscomantico