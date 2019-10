Cinghiale ripreso nel centro di Verona, tra Castelvecchio e l'ex Arsenale

Il video ha fatto il giro del web, saltando da un telefono all'altro via WhatsApp. A girarlo è stato un automobilista, che evidenzia il fatto di aver avvistato il cinghiale nel cuore di Verona. Sebbene infatti non sia possibile stabilire con certezza quando il video sia stato fatto, le immagini non lasciano dubbi sul luogo: è possibile vedere infatti Castelvecchio e il suo ponte, che dà sull'ex Arsenale asburgico.