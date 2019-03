Cinema da Oscar a tre euro al Multisala Rivoli e all'Alcione di Verona

Proseguono anche martedì 19 marzo nei cinema aderenti di Verona gli appuntamenti con la nuova edizione de «La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema», progetto organizzato dalla Federazione Italiana Cinema d’Essai (Fice) delle Tre Venezie, l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (Agis) delle Tre Venezie e Regione del Veneto.

In cartellone al Cinema Teatro Alcione c'è «Il Corriere - The Mule» di Clint Eastwood. (Orari delle proiezioni: 15.30, 18 e 20.30).

Earl Stone, un uomo di circa 80 anni rimasto solo e al verde, è costretto ad affrontare la chiusura anticipata della sua impresa, quando gli viene offerto un lavoro per cui è richiesta la sola abilità di saper guidare un'auto. Compito semplice, ma, ciò che Earl non sa è che ha appena accettato di diventare un corriere della droga di un cartello messicano. Nel suo nuovo lavoro è bravo, così bravo che il suo carico diventa di volta in volta più grande e per questo motivo gli viene assegnato un assistente. Questi non è però l'unico a tenere d'occhio Earl: il misterioso nuovo "mulo" della droga è finito anche nel radar dell'efficiente agente Colin Bates.

Il Multisala Rivoli invece propone, alle 19 e alle 21.30, il pluripremiato agli Oscar «Green Book» di Peter Farrelly.

Nel 1962, dopo la chiusura di uno dei migliori club di New York in cui lavorava, il buttafuori italoamericano Tony Lip deve a tutti i costi trovare un lavoro per mantenere la sua famiglia. Accetta di lavorare per il pianista afroamericano Don Shirley e decide si seguirlo in tour nel Sud degli Stati Uniti. Nonostante le differenze e gli iniziali contrasti, tra i due si instaurerà una forte amicizia.

Il costo del biglietto è di tre euro.