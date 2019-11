Martedì, cinema a tre euro. All'Alcione sarà proiettato Lou Von Salomé

Ancora cinema di qualità, domani 19 novembre a Verona, con le proiezioni a tre euro della rassegna «La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema», progetto pluriennale organizzato dalla Federazione Italiana Cinema d’Essai (Fice) delle Tre Venezie, l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (Agis) delle Tre Venezie e Regione del Veneto.



(Lou Von Salomé)

In programma al Cinema Teatro Alcione, alle 15.30, 18 e 20.30, il film Lou Von Salomé di Cordula Kablitz-Post.

Nietzsche l'adorava. Rilke l'amava. Freud l'ammirava. Una donna straordinaria. Una vita unica. Scrittrice, poetessa, intellettuale, psicologa, archetipo di militante femminista. Lou von Salomé ha vissuto, spesso facendoli innamorare di sé, con alcuni dei più importanti personaggi dell’inizio del ‘900 tra cui Nietzsche, Rilke e Freud, che la consideravano la loro musa. A 72 anni, mentre il Reich prende progressivamente potere in Germania, un'anziana Lou, costretta a nascondere la propria discendenza ebraica, racconta le sue memorie a un ammiratore, ricordando come nacque il suo amore per la filosofia e come fosse determinata, fin da piccola, a dedicare la propria vita a espandere le potenzialità della mente. Nel rifiuto delle convenzioni borghesi della sua epoca, come l’importanza per una donna di sposarsi e avere figli.

Il costo del biglietto è di 3 euro.

