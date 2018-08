Dalla Cina arriva il via libera al gemellaggio tra Verona e Hangzhou

Il Governo cinese ha dato il via libera al gemellaggio tra Verona e la città di Hangzhou. La notizia è stata ufficializzata giovedì mattina, a Palazzo Barbieri, dalla signora Zheng Xuan, ministro consigliere, incaricata d'Affari dell'Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia, durante l’incontro con il sindaco Federico Sboarina.

Il gemellaggio Verona - Hangzhou, approvato dal Consiglio comunale veronese lo scorso 22 marzo, è il primo dei tredici auspicati dal presidente cinese Xi Jinping, nell’ambito del Forum Italia-Cina. L’obiettivo è l’implementazione delle attività congiunte nel settore della valorizzazione dei siti Unesco.

"Accogliamo con entusiasmo questa notizia - ha dichiarato Sboarina –, la città di Verona è pronta e speriamo di siglare quanto prima l'accordo. Questo gemellaggio ci permetterà di creare nuovi rapporti culturali, sociali ed economici, oltre che di consolidare azioni comuni per la pace, la solidarietà e l’incontro tra i popoli".

Anche il ministro ha espresso il suo entusiasmo, sottolineando che ora l’iter dovrebbe proseguire velocemente. “Sono contenta di essere stata qui a Verona, una città molto conosciuta in Cina, e vi ringrazio per l'ospitalità. Ieri sera ho avuto modo di assistere all’Aida in Arena e ne sono rimasta davvero colpita. Ora ci prepareremo per siglare ufficialmente l’accordo di gemellaggio, speriamo quanto prima".

Era presente all'incontro anche Rosanna Binacchi del Ministero per i Beni e le Attività culturali, responsabile della segreteria organizzativa del Forum Italia-Cina.

Durante la mattinata, il sindaco ha mostrato alla delegazione cinese le sale principali di Palazzo Barbieri, aperte dallo scorso anno a cittadini e turisti, e ha donato al ministro un libro sulla storia di Verona e il gagliardetto della città.