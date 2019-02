Pista ciclabile del Sole, pronto il tracciato da Verona a Sona

Ciclopista del Sole, Verona ha il suo tracciato. Partirà da piazza Bra per proseguire sulle Regaste San Zeno, attraversando alcuni quartieri fino alla pista ciclabile sul canale Camuzzoni, per arrivare a Sona attraverso San Massimo e Cason.

È stato un sopralluogo proficuo, quello effettuato stamattina, 14 febbraio, dagli assessori all'ambiente Ilaria Segala e ai lavori pubblici Luca Zanotto che hanno accompagnato tecnici e progettisti sull'ipotetico tratto di ciclopista di competenza comunale. Ad esaminare il percorso insieme agli assessori, oltre ai tecnici della Regione, anche i professionisti incaricati della progettazione complessiva dell'opera (commissionata dalla città capofila Bologna), l'architetto Roberto Cavallin dello studio Cavallin e Associati e il geometra Giuseppe Gazzin dello studio tecnico associato Agriplan, entrambi di Padova.

Solo pochi giorni fa si era svolto in municipio a Verona l'incontro tra i comuni veronesi interessati dal tracciato per il completamento della ciclopista del Sole che, una volta realizzato, collegherà direttamente Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

Il Veneto è interessato dal progetto per una ventina di chilometri, tre dei quali nel territorio veronese. Proprio su questi si è concentrato il sopralluogo di questa mattina, per valutare la fattibilità dell'opera e quelle modifiche che dovrebbero garantire la migliore continuità e fluidità del percorso. Tra queste, l'eliminazione del tratto via Galliano-via San Marco-via Manzoni, sostituito dal tragitto che da piazza Corrubbio va su corso Milano fino al canale Camuzzoni, riqualificando alcuni punti della ciclabile di corso Milano.

Ma soprattutto, si è deciso di privilegiare la soluzione del percorso "alto" sulle Regaste San Zeno, anziché quello a ridosso della strada, ristrutturando gli scivoli esistenti. Una scelta a vantaggio di tutti i ciclisti, in particolare dei turisti, che potranno godere della vista di Castelvecchio e dell'ansa del fiume Adige. E per lo stesso motivo il percorso passerà davanti alla basilica di San Zeno.

Lo studio tecnico dell'opera, che sarà pronto entro fine aprile, darà una risposta anche sul suo costo complessivo. Una volta definitivo, il progetto sarà oggetto della richiesta di fondi ministeriali. Il tracciato veronese dovrebbe essere finanziato per metà dallo Stato e per metà dalla Regione.

Più che soddisfatti gli assessori Zanotto e Segala, che vedono l'opera fondamentale per ciascuna delle rispettive deleghe. «L'impegno dell'amministrazione verso la mobilità sostenibile è ormai evidente e procede su diversi piani - ha affermato Zanotto - Tra questi, il miglioramento della ciclabilità cittadina, dotando la città di infrastrutture e servizi per chi si muove sulle due ruote. Nello specifico, il completamento della ciclopista del Sole, rappresenta per Verona un investimento per il futuro, un'opportunità per dotare il territorio di nuovi tratti di piste ciclabili ma anche per dare un ulteriore slancio al cicloturismo, cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi anni e che vede Verona in una posizione strategica di assoluto prestigio».



(La striscia blu è la ciclabile che dovrebbe unire Verona al tracciato Peschiera-Mantova)