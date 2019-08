Fuochi d'artificio e cantieri: chiusa una ciclabile e una strada provinciale

Cantieri e spettacoli pirotecnici portano ad alcune limitazioni per i veicoli in provincia di Verona.

A partire dalle 18 di martedì 20 agosto, ad Albaredo d'Adige verrà chiusa la pista ciclabile situata sul lato nord del ponte sul fiume, per la posa e lo sparo di fuochi d'artificio in occasione dell'annuale sagra di San Rocco. Un provvedimento che si rende necessario per garantire la sicurezza di tutti durante lo spettacolo.

Nel comune di Ferrara di Monte Baldo invece, tra località Bivio Cacciatore e località Novezzina, verrà temporaneamente chiusa la strada provinciale 8. La limitazione, prevista dal 27 al 30 agosto, è necessaria per consentire il rifacimento del manto stradale.

La strada, durante gli interventi, potrà essere in ogni caso riaperta con senso unico alternato di circolazione dalle 12 alle 13 e dalle 18 alle 7.