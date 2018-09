Una nuova ciclabile e più sicurezza in strada per gli studenti in Cittadella

Un nuovo percorso ciclo-pedonale e una maggiore sicurezza negli spostamenti casa scuola. Queste le novità che accoglieranno gli studenti degli istituti scolastici nel quartiere Cittadella all’inizio dell’anno scolastico.

Infatti, sono stati ultimati proprio oggi, 11 settembre, i lavori per la realizzazione di un tratto ciclo-pedonale in via Bertoni, con direzione da vicolo Stimate e via Zappatore, e del percorso pedonale su via Bertoni e via Tezone, sul lato dei civici pari, da vicolo Stimate a vicolo Terese.

Inoltre, al fine di incentivare la mobilità sostenibile e garantire la sicurezza di pedoni e ciclisti, viene istituito in via Bertoni e via Tezone il limite massimo di velocità a 30 km/h e, sul lato dei civici dispari di entrambe le vie, il divieto di sosta h24 dei veicoli.

Gli interventi rispondono alle richieste presentate della 3^ Circoscrizione e sono stati realizzati in collaborazione con la Direzione Ambiente e i ragazzi del liceo Messedaglia.