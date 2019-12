Il caso "Cibo", la Lucarelli, il consigliere Velardi e Hannah Arendt: dopo le scuse, le polemiche

La vicenda che vede protagonista il noto street artist veronese Cibo, divenuto negli ultimi anni molto popolare con ospitate televisive su canali nazionali ed interviste a giornali esteri, stenta, a distanza di una settimana dal suo inizio, a potersi dire conclusa. Nella giornata di ieri, giovedì 5 dicembre, sulla pagina Facebook dell'artista è stato divulgato un video annunciato dalle seguenti parole:

«A seguito delle polemiche su alcuni miei post, mi sembrano dovute delle spiegazioni su una fetta del mio passato del quale vi devo chiedere scusa. Perchè a Cibo non sfugge nulla, nemmeno l'odio di Pier».

In realtà, queste stesse scuse e spiegazioni erano già state anticipate in un'intervista rilasciata al giornale online veronese Il Nazionale Verona che l'aveva pubblicata un paio di giorni prima, vale a dire martedì 3 dicembre:

«Mi dispiace tantissimo. - avrebbe rivelato al quotidiano online il writer - Rivedendomi ora non mi capacito di aver scritto quelle cose e mi scuso davvero con tutti. Alcune cose, in realtà, andrebbero spiegate, perché alcuni messaggi erano volutamente provocatori e sono risultati fuorvianti rispetto al mio reale pensiero. Essendo un artista gioco sempre con la provocazione per andare dritto al punto. In alcuni casi sono stato frainteso, come ad esempio nel messaggio che alcuni hanno pensato fosse contro Tiziana Cantone, ma non ce l’avevo assolutamente con quella povera ragazza, ma contro un certo tipo di giornalismo cinico e morboso, spesso teatrale. Di altri post, invece, - avrebbe poi aggiunto nell'intervista il writer veronese - devo effettivamente e sinceramente chiedere scusa, perché ho scritto cose imbarazzanti e assolutamente sbagliate, che mi sono uscite male e sono state percepite pure peggio. Rivedendomi con gli occhi di oggi mi rendo conto di essere stato immerso in quel periodo in un clima d’odio in cui io per primo mi ci sono buttato e sguazzato e ho scritto cose in cui oggi non mi riconosco e da cui vorrei prendere le distanze».

L'articolo in questione, oltre alle spiegazioni e scuse di Cibo, ripercorreva l'intera vicenda dando una propria interpretazione di quanto sarebbe avvenuto alle origini, e menzionando anche il famigerato "metodo Boffo" che, secondo l'autore di quell'articolo, non sarebbe del tutto estraneo in questa storia. Una versione dei fatti del tutto ipotetica, ovviamente, e che parrebbe aver irritato non poco il consigliere della Lega in Comune a Verona Andrea Velardi, il quale sulla propria pagina Facebook ha dedicato nella giornata del 4 dicembre (segnatevi la data, è importante ndr) alcuni post polemici affermando recisamente che «il "metodo Boffo" non ha nulla di analogo alla questione "Cibo"! Nulla. Se proprio, il paragone più indicato sarebbe stato il "Sistema Marsiglia"».

I consiglieri della Lega a Verona presentano la loro mozione

A rincarare la dose ci ha poi pensato l'intero gruppo consiliare della Lega a Palazzo Barbieri quest'oggi (quindi dopo sia le scuse del 3 dicembre che quelle in video di ieri espresse da parte Cibo), gruppo leghista che ha infatti annunciato pubblicamente di aver presentato una mozione in Comune dal titolo «Il Consiglio comunale di Verona condanni i messaggi di odio e violenza del writer "Cibo"». Nell'occasione sono intervenuti lo stesso presidente della Commissione Politiche Giovanili Andrea Velardi, il capogruppo della Lega Anna Grassi e i consiglieri Laura Bocchi, Vito Comencini, Thomas Laperna, Roberto Simeoni, Paolo Rossi e Alberto Zelger, i quali in una nota stampa spiegano:

«Abbiamo deciso di presentare questa mozione con cui impegniamo l'amministrazione a prendere le distanze dai messaggi di odio e di violenza pubblicati sui social network ed emersi da un'inchiesta. Ne abbiamo fatto un caso politico - affermano gli esponenti leghisti nella loro nota stampa - perché è stato lui il primo a farne un caso politico attaccando quotidianamente la Lega e Matteo Salvini: ci dipingono come fomentatori di odio quando in realtà siamo noi le vittime dell'odio».

Dopo il post con il video di "spiegazioni e scuse", nel corso della giornata di ieri è comparso un nuovo video dello street artist veronese Cibo. Questa volta il wall designer è tornato in strada a Verona per cancellare scritte sui muri, nel caso di specie una scritta comparsa proprio pochi giorni fa su un suo disegno: si tratta dell'epiteto dialettale veronese «brasacoerta» che alcuni ignoti devono aver scritto in questi giorni con caratteri neri su una fetta di pandoro, in precedenza disegnata dallo stesso writer probabilmente per coprire gli ormai celeberrimi messaggi d'odio sui muri della città:

«Ci abbiamo messo pochissimo e alla fine è tornato stupendo, - afferma l'artista Cibo nella conclusione del video - anzi meglio di prima, perciò io ringrazio sempre quando rovinano i murales, perché comunque senza il loro odio non sarebbero così buoni».

Foto frame dal video Facebook di Cibo

Nel frattempo anche la giornalista ed influencer Selvaggia Lucarelli si è spesa a commentare il messaggio video di "spiegazioni e scuse" offerte dal writer nelle scorse ore, giungendo però a produrre un lungo post Facebook nel quale, più che accettare le scuse per così dire, evoca piuttosto pubblicamente un «murale gigantesco che servirebbe per coprire le sue figuracce indecenti». Allo stesso modo, anche il consigliere della Lega Andrea Velardi ha commentato polemicamente le scuse del writer Cibo, ironizzando sulla richiesta avanzata nel video di tenere distinte la persona e l'artista con queste parole:

«Oggi - ha scritto non senza ironia il consigliere della Lega Velardi - due noti writers di San Giovanni Lupato mi hanno insegnato che loro possono mentire andando su tutti i media a infangare persone per bene e la città di Verona intera».

Ma non è finita qui, perché in quest'ultimo post dal sapore un po' beffardo e provocatore, lo stesso consigliere comunale leghista parrebbe aver voluto lanciare un'altra frecciatina, questa volta indirizzata però agli esponenti locali del Partito democratico, fino ad oggi rimasti silenziosi sull'intera vicenda. Il consigliere Velardi, infatti, ha accompagnato il suo post con la seguente immagine:

Il post del consigliere della Lega Andrea Velardi

Si tratta di una citazione tratta dalla pensatrice politica, così come lei stessa amava definirsi in alternativa a filosofa, Hannah Arendt. Citazione che, in precedenza, era già stata ripresa dalla pagina web della Treccani e pubblicata il giorno 4 dicembre (eccolo che ritorna ndr) dalla consigliera comunale del Pd a Verona Elisa La Paglia, proprio per ricordare l'anniversario della morte della pensatrice di origine ebraica, avvenuta appunto il 4 dicembre del 1975. Che si tratti forse di un delicato invito rivolto da parte del consigliere Velardi al Partito democratico veronese, o più in generale al mondo della sinistra locale, a prendere posizione esplicitamente sulla vicenda?

Il post della consigliera comunale del Pd Elisa La Paglia

Dal canto nostro, lasciando debitamente a tutti i lettori la libertà di farsi una propria idea circa una vicenda molto complessa e dalle molteplici sfumature, non ci resta che rivolgere qualche semplice invito che, perché no, potrebbe forse valere anche per i diretti protagonisti di questa storia: consultare il calendario del ciclo di seminari "Il realismo politico e l'impossibile" promosso dall'Università di Verona e dedicato ad Hannah Arendt, recarsi in Gran Guardia a visitare la grande mostra d'arte che ospita anche opere di Kandinskij (il quale secondo il "Calendario Giuliano" sarebbe nato il 4 dicembre, sempre lui, del 1866), e, magari nel mezzo, cogliere l'occasione per gustarsi una buona fetta di Pandoro.