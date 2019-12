Christmas Run sponsorizzata Melegatti in aiuto di chi ha disabilità

Sport, divertimento e solidarietà per la decima edizione di Christmas Run. Domenica 22 dicembre, con partenza alle 10 da piazza Bra, torna a Verona la camminata podistica non competitiva aperta a tutti. E per il secondo anno consecutivo, lo sponsor ufficiale dell'evento è Melegatti.

Un grande momento di festa a scopo benefico, il cui ricavato sarà devoluto quest'anno alla cooperativa sociale Agespha Onlus, per l'acquisto di elettrodomestici da destinare all'allestimento di un appartamento semi-protetto per persone con disabilità.

Nella tradizionale corsa di Natale si potrà scegliere tra due percorsi, uno da cinque e uno da dieci chilometri, entrambi con partenza e arrivo in piazza Bra.

Il costo per partecipare è di 7 euro per il solo pettorale e i prodotti gastronomici, 15 euro comprensivo anche dell'abito di Babbo Natale. Per i bambini fino ai 10 anni accompagnati da un genitore, l'iscrizione è gratuita e comprende un cappellino da Babbo Natale. Pettorale e vestito possono essere ritirati al momento dell'iscrizione, che è possibile effettuare fino alle 19.30 di sabato 21 dicembre alla sede di Verona Marathon Hub, in Circonvallazione Maroncelli, oppure domenica, dalle 7.30 alle 9 in piazza Bra.

Il pacco con i prodotti tipici, invece, si potrà prendere al termine della gara, allo stand Veronamarathon presente in piazza.

L'evento è stato presentato dall'assessore allo sport Filippo Rando insieme al presidente di Veronamarathon Eventi Matteo Bortolaso. Presenti il direttore marketing della Melegatti Alessandra Tardella, Francesca Vanzo di Agsm e Matteo Segattini di Agespha.

Una giornata di festa e di sport aperta a tutta la cittadinanza - ha detto Rando - che, quest'anno, giunge all'importante traguardo della decima edizione. Una bella opportunità per incontrarsi, divertirsi e stare insieme facendo della sana attività fisica a scopo benefico. Anche quest'anno, infatti, i ricavati dell'iniziativa saranno devoluti al sostegno di un'importante attività sociale del territorio, per portare un aiuto concreto a chi è più nel bisogno.

