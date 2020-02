Poste chiude tre uffici a Verona. Si tenta di salvare quello di via Marsala

Dovrebbero essere tre gli uffici postali che verranno chiusi a Verona a causa del piano di rimodulazione voluto da Poste Italiane. Non riaprirà l'ufficio postale di via Scuderlando, in Borgo Roma, colpito da un furto lo scorso settembre; oggi, 8 febbraio, chiude quello di via Arsenale e in primavera dovrebbe chiudere quello di via Marsala. Salvo dunque l'ufficio di via Umago e gli altri due che sembravano inizialmente a rischio chiusura.

Pare dunque che la mediazione tra Poste e Comune di Verona abbia avuto dei risultati, dato che si era parlato della chiusura di sei uffici e invece ne chiuderanno solo tre. Risultati che però non lasciano soddisfatti i cittadini di Verona, le cui richieste di evitare le chiusure erano state ascoltate sia dal Parlamento che dalle circoscrizioni. Per questo i cittadini della Valdonega si sono mobilitati anche con una raccolta firme per tenere aperto l'ufficio postale di via Marsala. E al loro fianco si è schierato il consigliere comunale tosiano Alberto Bozza.