Dal 15 luglio, piazza Bra off limits a tutti i veicoli privati dalle 18 alle 6

Dal prossimo 15 luglio fino al 31 agosto, divieto di transito in piazza Bra per tutti i veicoli privati dalle 18 alle 6 del mattino successivo. Il divieto viene già fatto rispettare con due sbarramenti stradali durante le serate di spettacoli in Arena, ma dal prossimo lunedì la chiusura avverrà tutte le sere.

La decisione è stata presa dalla giunta comunale di Verona, approvando una delibera che prevede anche lo spostamento degli stalli dedicati agli invalidi nei parcheggi per la sosta con disco orario.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Verona usa la nostra Partner App gratuita !