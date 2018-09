Sovrappasso autostradale chiuso al confine tra Mantova e Verona

È stato visto oscillare da alcuni cittadini dopo il passaggio di alcuni mezzi pesanti e dato che potrebbe costituire un pericolo potenziale è stato chiuso. È il ponte di strada Mandrago che passa sopra l'autostrada A22. La strada e il ponte si trovano al confine tra le province di Mantova e di Verona e sono di competenza del Comune di Roverbella, nel mantovano. L'ordinanza di chiusura è stata emessa ieri, 17 settembre, dal sindaco di Roverbella Antonella Annibaletti ed interessa in parte anche i cittadini veronesi. Strada Mandrago infatti è una delle strade che collega Roverbella con la provincia di Verona, in particolare con la frazione di Roncolevà del comune di Trevenzuolo. La chiusura del ponte rende di fatto inutile l'utilizzo di strada Mandrago per raggiungere la Strada Provinciale 249 nel mantovano.