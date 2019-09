Nuovo cantiere in A4, chiudono i caselli di Peschiera del Garda e Sommacampagna

Dopo il lungo intervento e i cantieri che avevano già provocato non poche difficoltà ai viaggiatori durante l'estate, tornano ad esserci anche a settembre importanti lavori lungo l'autostrada A4.

Per lavori di riqualificazione del ponte sul fiume Mincio, in A4, in carreggiata Ovest (direzione Milano), AutostradaA4 fa sapere in una nota che si rende «necessaria la chiusura totale al traffico del tratto compreso tra i caselli di Sommacampagna e Sirmione, direzione Milano, dalle ore 22 di giovedì 12 settembre alle ore 6 di venerdì 13 settembre 2019».

Nei medesimi orari saranno chiusi anche gli svincoli di entrata dei caselli di Sommacampagna e di Peschiera del Garda, solo in direzione Milano. In caso di maltempo i lavori potrebbero slittare di qualche giorno.