La "Casa del rasoio" chiude e un'altra storica bottega saluta la città di Verona

Annunciata la chiusura di un'altra storica bottega del centro di Verona. Questa volta ad abbassare le serrande una volta per tutte sarà la "Casa del rasoio" in via Pellicciai. Ad annunciarlo sono stati gli stessi titolari del negozio che, da oltre 40 anni, offre ai suoi clienti una varietà pressoché infinita di piccoli elettrodomestici.

All'interno del negozio si potevano trovare dalle sveglie agli orologi, piuttosto che radioline, oltre che ovviamente innumerevoli esemplari di prodotti per la cura del corpo, di cui appunto il rasoio era il capostipite. E proprio in vista dell'annunciata chiusura, nelle vetrine del negozio sono spuntati una serie di modelli vintage, non in vendita, ma che meritano certamente di essere ammirati quali "cimeli" di un tempo che fu. La chiusura definitiva di questa storica bottega scaligera avverrà la vigilia di Natale.