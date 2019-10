Spartitraffico di Adigeo, sarà chiuso il varco per la svolta in via Pacinotti

Da lunedì, 28 ottobre, il varco presente nello spartitraffico davanti ad Adigeo sarà chiuso in maniera permanente per evitare la svolta in via Pacinotti per chi percorre viale delle Nazioni in direzione del centro città.

Sarà Adigeo a sostenere le spese per il posizionamento di una barriera fissa che impedirà le manovre irregolari, a tutela degli utenti della strada. Alcuni automobilisti in uscita dal centro commerciale, infatti, sono stati sorpresi mentre facevano in contromano un pezzo di viale delle Nazioni per immettersi in via Pacinotti.

Dalla prossima settimana, quindi, chi arriverà dal casello autostradale potrà solo proseguire dritto, mentre i veicoli in uscita da via Pacinotti potranno solo svoltare a destra. Il cambio di direzione di marcia potrà essere effettuato, in maniera sicura, solo ai due semafori.