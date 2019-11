Chiuso in anticipo il cantiere di via Carducci, ripristinata la viabilità

Riapre in anticipo via Carducci, a Verona. I tecnici di Acque Veronesi hanno iniziato alle 12 di oggi, 22 novembre, lo smantellamento del cantiere e le relative operazione di riapertura al traffico. E dalle 13, con circa mezza giornata di anticipo rispetto al cronoprogramma dei lavori originario, è stata ripristinata la normale viabilità nella via, oggetto negli ultimi giorni di un importante e non più rinviabile intervento da parte della società consortile. Lavori che, a causa delle cattive condizioni meteorologiche degli ultimi giorni, della particolare logistica del cantiere e del traffico veicolare particolarmente intenso in quella zona, avevano provocato inevitabili disagi alla circolazione. L'intervento si era reso necessario per mettere in sicurezza l'intera zona, a seguito di verifiche e videoispezioni che avevano evidenziato criticità, anche gravi, relative al alcuni tratti di sottoservizi particolarmente vecchi e danneggiati.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Verona usa la nostra Partner App gratuita !