Chiusa per lavori una via in centro Verona e acqua non potabile a Buttapietra

Da domani, 1 luglio, resterà chiusa al traffico per trenta giorni via Amatore Sciesa, in centro a Verona, per un intervento di manutenzione e riammodernamento della rete idrica ad opera di Acque Veronesi. Il divieto non riguarderà i residenti.

Sempre in zona centro a Verona, Acque Veronesi realizzerà un intervento di riparazione di una perdita idrica in via Catullo. Resterà chiuso al traffico nelle giornate di martedì 2 e mercoledì 3 giugno il tratto della via compreso tra l'intersezione di Corso Portone Borsari ed il civico 9.



(Lavori di Acque Veronesi a Raldon)

E spostandoci da Verona a Buttapietra, Acque Veronesi vuole creare a Raldon di San Giovanni Lupatoto un nuovo pozzo di collegamento per risolvere il problema idrico causato dal collassamento del pozzo di località Zara, a Buttapietra. «Capito il problema abbiamo individuato subito le soluzioni definitive - ha spiegato il direttore generale di Acque Veronesi Silvio Peroni, a margine di un incontro con il sindaco di Buttapietra Sara Moretto - Soluzioni che sono la creazione di un nuovo pozzo, già in fase di costruzione e pronto in tempi record dopo la metà di luglio. Il pozzo consentirà insieme agli altri collegamenti già attivati di ripristinare le pressioni esistenti prima del problema. È evidente che questi lavori richiedono un po' di tempo e quindi abbiamo necessariamente dovuto trovare una soluzione tampone che è stata quella di installare un tubo superficiale per attivare sin da subito il collegamento con Raldon».

I lavori hanno reso non potabile l'acqua di Buttapietra da ieri, 29 giugno, fino a nuova comunicazione da parte del Comune. Per ovviare al disagio, Acque Veronesi ha messo a disposizione due serbatoi per una capacità complessiva di circa 24mila litri al giorno che garantirà ai residenti di Buttapietra di avere acqua potabile in una modalità alternativa.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Verona usa la nostra Partner App gratuita !

Gallery