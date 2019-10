Viabilità: riaperta via Ponte Pignolo, chiuso tratto di via Raggio di Sole

Ieri, 24 ottobre, con un paio di giorni di anticipo rispetto a quanto preventivato, è stata completamente riaperta via Ponte Pignolo, ma questa mattina per la rottura di una conduttura è stata parzialmente chiusa via Raggio di Sole.

VIA RAGGIO DI SOLE

I tecnici di Agsm sono al lavoro per riparare la tubatura del teleriscaldamento che si è rotta questa mattina. La rottura non ha provocato danni ai cittadini, solo disagi alla viabilità della zona. Gli agenti della polizia municipale hanno dovuto chiudere via Raggio di Sole dall'intersezione con via del Fante fino all'ingresso secondario del tribunale.

VIA PONTE PIGNOLO

Ad inizio settimana era stato già riaperto il tratto di via Ponte Pignolo verso via Santa Chiara. Ieri, il cantiere di Acque Veronesi si è chiuso anche nella parte della via vicina a Piazza Isolo.

Questa fine dei lavori è anche la fine dell'intero cantiere Piazza Fra Giovanni, partito agli inizi di giugno. E con il termine dei lavori in piazzetta Santo Stefano, prevista non oltre la fine del mese, si concluderà l'intera prima fase dell'intervento strategico per la messa in sicurezza idraulica di Veronetta.