Verona saluta un piccolo pezzo di sé: chiude la pasticceria Povia

Finisce un'epoca a Verona. Dopo 114 anni di attività ha chiuso i battenti la pasticceria e panzerotteria Povia, situata in via Anfiteatro 12.

La scomparsa dello storico proprietario avvenuta nei mesi scorsi ha decretato la fine della storica attività situata all'ombra dell'Arena, diventata punto di riferimento per molti cittadini, tra chi dopo scuola passava per uno spuntino al volo e chi temporeggiava sui suoi tavolini durante la giornata. Per alcuni addirittura "non sei di Verona se non conosci i panzerotti di Povia", a testimoniare quanto questo locale fosse riuscito ad entrare nei cuori dei residenti scaligeri.

Nello storico locale ora è stato allestito un cantiere: è stato infatti aquistato dal titolare di un altro esercizio del centro, che ha dato il via al suo rinnovo.