Impossibile lavorare con le nuove regole, chiude Calzoleria Grilenzoni

Non riesce a reggere alle conseguenze del coronavirus e così chiude la Calzoleria Grilenzoni di via Isonzo 8, a Verona. «Una grave perdita per il territorio», scrive la lettrice che ci ha inviato anche la foto dell'ingresso dell'attività, in cui si legge un piccolo cartello. L'ingresso è consentito solo per il ritiro della merce, perché l'attività è cessata. «Un mestiere di una volta che va perduto - prosegue la lettrice - Si perde un grande patrimonio artigiano, un vero maestro delle calzature».

Da qualche giorno, molti artigiani hanno potuto riaprire i loro negozi, ma con nuove disposizioni per il rispetto della sicurezza. «Lavorare con le mani significa toccare pelle con pelle, sagomarla ed accarezzarla - spiega ancora la segnalante - Con i guanti di lattice non è più possibile. Il negozio poi è troppo piccolo per gestire e dedicare il giusto spazio ai clienti senza correre rischi».