Cala il sipario sull'AlterEgo: presto sarà annunciata la data di chiusura

Ciao ve lo scrivo qui che oggi mi hanno telefonato e scritto troppe persone per rispondere a tutti... con la memoria che ho poi... Il 12 gennaio sarà l’ultimo Orbit, poi comunicheremo la data di chiusura di AlterEgo. Non è semplice, e anzi sono molto triste...

È Giulio Lenotti, gestore dell'AlterEgo, a dare l'annuncio tramite il proprio profilo Facebook.

Sembra dunque calare definitivamente il sipario sullo storico locale situato sulle Torricelle, inaugurato nei primissimi anni '90 e diventato un punto di riferimento per la night life di tutto il Nord d'Italia. La discoteca che ha segnato la movida veronese per tre generazioni, era finita al centro anche di questioni extramusicali: nel 2008 le forze di polizia avevano dato vita ad un maxi controllo che aveva portato alla sua chiusura temporanea, mentre nel 2012 il fermo era arrivato per motivi di sicurezza.

«Faremo ancora un po’ di rumore per qualche sera», ha scrito lo stesso Lenotti in un altro post. Il 12 gennaio è infatti in programma l'Orbit, forse l'evento più conosciuto e atteso da chi frequenta (o frequentava) la pista da ballo dalla quale si può vedere Verona dall'alto. Dopodiché verrà dunque comunicata la data in cui si concluderà un'era durata quasi 30 anni e che ora conta le serate che la dividono dalla propria fine.