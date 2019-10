Nuova manutenzione al ponte sul Mincio: chiude l'autostrada A4

Per procedere a una nuova fase di lavori di manutenzione del ponte sul fiume Mincio, è necessaria la chiusura del tratto di A4 tra Sommacampagna e Sirmione, in carreggiata Ovest (direzione Milano), dalle ore 22 di martedì 8 ottobre alle ore 6 di mercoledì 9 ottobre 2019, con deviazioni segnalate sul posto.

L’Area di Parcheggio Val di Sona Ovest sarà chiusa già a partire dalle ore 20 di martedì 8 ottobre.

La chiusura permetterà di aggiornare la segnaletica verticale ed orizzontale per modificare la viabilità.

Dopo la riapertura del tratto autostradale, per l’intera durata del cantiere sul ponte del fiume Mincio, fino a mercoledì 20 novembre 2019, resterà chiusa l’entrata al casello di Peschiera in direzione Milano, tutti i giorni e per tutti veicoli, anche per i veicoli leggeri, che nelle prime fasi dei lavori potevano transitare dal casello in direzione Milano nei fine settimana.