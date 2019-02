Un nuovo chiosco bar per i giardini scaligeri: pronto il bando pubblico

Per la prossima estate i giardini di Borgo Santa Croce avranno il loro chiosco bar. La struttura comunale, nei giardini “Cantori Veronesi” di via Verdi, sarà infatti oggetto di un bando pubblico effettuato da Agec su incarico del Comune che, come proprietario, ne percepirà l’affitto. Fino ad oggi il piccolo immobile era utilizzato come deposito.

La decisione è stata illustrata dall’assessore al Patrimonio Edi Maria Neri, recatasi mercoledì mattina in sopralluogo al chiosco, recentemente interessato da una complessiva ristrutturazione e dalla realizzazione di servizi igienici annessi, destinati ad uso pubblico. Presenti, il presidente di Agec Roberto Niccolai, il consigliere comunale Marco Zandomeneghi e la presidente della 6ᵃ Circoscrizione Rita Andriani.

«Con questo servizio – sottolinea l’assessore –, i giardini di via Verdi saranno finalmente dotati di un attrezzato punto di ristoro, comprensivo di servizi igienici a disposizione della cittadinanza. Dopo il recente intervento di riqualificazione dei giardini e del chiostro, fortemente voluti dalla 6ᵃ Circoscrizione e dai residenti, puntiamo ora ad avviare, quanto prima, questa nuova attività. L’incarico è stato affidato ad Agec, che provvederà alla stesura di un bando per la locazione commerciale della struttura. Chi si aggiudicherà la gara, aperta a tutti quelli che esercitano questa tipologia di attività, sarà inoltre affidata la cura e gestione dei bagni, che dovranno rimanere accessibili al pubblico per tutto l’orario di apertura del bar. Per quanto riguarda l’area verde, invece, stiamo valutando di affidarne la gestione alla Circoscrizione che, in collaborazione con le associazioni del territorio, potrà farne sicuramente il miglior uso possibile a favore della cittadinanza».