Boom di richieste ai "cuochi contadini" di Coldiretti per i menù pasquali a domicilio

Oltre dieci "cuochi contadini" veronesi, più di 70 in Veneto, hanno preparato i pasti a km zero per la Pasqua 2020, festeggiata tra le mura domestiche. È quanto sostiene Coldiretti che nel weekend pasquale prevede la consegna dei menù alle famiglie costrette, dall’emergenza sanitaria, a rinunciare alla tradizionale gita per il pranzo nelle strutture agrituristiche.

Per ricreare l’atmosfera tipica e tradizionale si sono messi ai fornelli gli chef di Campagna Amica, cucinando ottimi risotti alle erbette di campo o agli asparagi, pasticci e crespelle, frittate con bruscandoli, secondi a base di carne e verdure e dolci. Nelle proposte dei menù anche soluzioni ad hoc per gli intolleranti ad alcuni alimenti e per domani, lunedì dell’Angelo, già pronto il cestino con uova decorate e asparagi. «Gli ordini on line sono caratterizzati dai regali dei nonni per i nipoti, dei figli per i genitori, perché il cibo è un dono buono per tutti», spiega il Presidente regionale e nazionale Diego Scaramuzza, impegnato anche lui come i suoi colleghi nella consegna porta a porta, sempre rispettando le misure di sicurezza e adeguandosi alle protezioni necessarie al fine di assicurare le bontà di origine regionali sulle tavole dei cittadini.

L’agriturismo è tra le attività agricole che più duramente sono state colpite in questa difficile fase. Nella provincia veronese la stima per le perdite a causa della chiusura forzata delle strutture è di circa 8 milioni di euro. Coldiretti fa sapere di essere impegnata nel realizzare «un piano di intervento anche con la richiesta di un sostegno economico legato alle mancate presenze effettive sia come alloggio che come ristorazione, a fronte del completo annullamento di tutte le prenotazioni per le strutture diffuse su tutto il territorio regionale».