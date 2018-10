Croce Rossa Italiana. Tre sabati di check-up gratuiti in piazza Isolo

Nei sabati 6 ottobre, 3 novembre e 1° dicembre, in piazza Isolo, controlli gratuiti di glicemia, colesterolo, pressione arteriosa, frequenza cardiaca e udito. Il check-up sarà realizzato dai volontari della Croce Rossa Italiana, comitato di Verona, nell’ambito dell’iniziativa ‘Sentiamoci in salute e in sicurezza’.

All’interno delle tre giornate del mercatino dell’usato ‘Sbaraccando’, annuale appuntamento promosso dal Gruppo di sostegno DBA Italia Onlus, tutta la cittadinanza interessata potrà recarsi in piazza Isolo, dalle 9 alle 13, per effettuare la rilevazione gratuita dei parametri su colesterolo, glicemia, udito, pressione arteriosa e frequenza cardiaca.

La campagna di prevenzione, promossa dalla Croce Rossa Italiana di Verona in collaborazione con la 1ᵃ Circoscrizione, punta ad accrescere nella cittadinanza l’attenzione nei confronti della salute, offrendo servizi di controllo totalmente gratuiti e facilmente accessibili da tutti.