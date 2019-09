Volantini e braccialetti di sicurezza, Cgil Verona in piazza per i riders

Anche a Verona, parte la campagna «No easy riders», promossa dalla Cgil per discutere sul futuro dei ciclofattorini, noti come riders.

Martedì prossimo, 10 settembre, la Cgil veronese sarà in Piazza Bra tutta la mattina con un gazebo, per un volantinaggio e saranno distribuiti ai riders dei braccialetti di sicurezza ad alta visibilità.

La Cgil tutta, insieme ai suoi sindacati di Filt (trasporti) e Nidil (lavoratori atipici), scende in strada per essere accanto ai lavoratori del food delivery, affinché non restino soli e sappiano che il sindacato è da mesi in campo con proposte legislative e contrattuali.

Per la Cgil è chiarissimo che queste prestazioni lavorative sono in prevalenza a carattere dipendente, è quindi fondamentale che rientrino nei contratti collettivi nazionali, a partire da quello della logistica. Inoltre, tutto il mondo del lavoro deve avere stessi diritti e protezioni sociali, con una retribuzione equa, il diritto al riposo, alle ferie, al Tfr, alla disconnessione, alla previdenza pensionistica, alla salute e alla sicurezza sul lavoro.