Riaprono a Verona i CER e i CER nido per andare incontro alle «esigenze delle famiglie»

Il punto stampa di sabato 22 maggio del Comune di Verona, ha visto il sindaco Sboarina introdurre l'assessore Bertacco per fare il punto su un tema che tocca da vicino le famiglie, ovvero la gestione dei figli con le scuole ancora chiuse per quei genitori che sono tornati sul luogo di lavoro.

«Lunedì 25 maggio - ha detto Bertacco - riaprono i parco giochi Raggio di Sole, Valdonega e Arsenale, dove riparte l'attività di animazione che veniva fatta quotidianamente e che era molto apprezzata dalle famiglie. Naturalmente con tutti i requisiti e le attenzioni per quanto riguarda il problema Covid-19: ci saranno una serie di laboratori e di giochi all'aperto. Abbiamo identificato questi tre luoghi perché sono quelli che si prestano meglio a questo tipo di attività. Per quanto riguarda i CER, siamo in fase di completamento della gara, siamo pronti sia sotto l'aspetto organizzativo, sia sotto quello logistico, e faremo anche i CER "Nido", anche questa un'esigenza che arriva dalle famiglie, riproponendo tale e quale l'organizzazione degli anni precedenti. Stiamo sponsorizzando una serie di attività di associazioni presenti sul territorio e partono anche i centri diurni per i ragazzi con problematiche dal 15 giugno. Riproporremo il progetto "Io ci sto a fare fatica", che dai primi di luglio arriverà fino al periodo di Ferragosto: non credo che molta gente andrà in vacanza quest'anno, quindi in quel periodo potrebbe presentarsi un problema per quei ragazzi. Per i CER avevamo già stanziato un importo di cui disponiamo, ma per le prescrizioni che ci sono dobbiamo minimo raddoppiare il personale: questo ci constringerà a fare delle scelte e a stabilire criteri, se poi arriveranno finanziamenti dallo Stato o dalla Regione, siamo pronti ad aperture».

La parola poi è passata al sindaco Sboarina, che ha introdotto alcune novità: «Dal 27 maggio arriveranno 27 militari in più rispetto all'operazione Strade Sicure: sono il frutto della richiesta fatta con il prefetto in pieno lockdown».

«L'altra questione - ha proseguito il primo cittadino - è quella degli assembramenti che si creano fuori dai locali: non voglio colpevolizzare nessuno, capisco la voglia di uscire e socializzare, dopo settimane che siamo rimasti chiusi in casa, anche e soprattutto da parte dei giovani. È una questione di responsabilizzare: usciamo a bere l'aperitivo, non c'è bisogno di stare tutti nello stesso posto. Sparpagliamoci».