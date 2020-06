Centro Porsche Verona insieme alla Caritas per sostenere la ripartenza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Centro Porsche Verona insieme a Porsche Italia e alla Caritas di Verona nella campagna “Uniti per Ripartire”, l’iniziativa solidale per sostenere la ripartenza del territorio e attenuare le difficoltà sociali ed economiche causate dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid-19.

Al centro del progetto la lotta contro la povertà alimentare ed educativa nei territori della rete Porsche. Alle famiglie in difficoltà, verranno infatti distribuiti beni di prima necessità, da quelli alimentari ai prodotti per la casa e l’igiene, e ai più giovani verranno donati strumenti digitali per favorire la scolarità a distanza (pc, tablet, stampanti) e le iniziative di socializzazione e insegnamento.

In quest’ottica, per ogni vettura nuova consegnata dal 1 giugno al 10 agosto, il Centro Porsche Verona conferirà alla sede Caritas di Verona una somma che, a scelta del cliente, sarà destinata ad aiutare 40 famiglie o 10 giovani. Un gesto di affetto e di vicinanza alle persone della città di Verona dove il Centro Porsche Verona opera dal 2001 come concessionaria del Gruppo Vicentini SpA.