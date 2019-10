Megastore a Lepia di Lavagno, San Martino Buon Albergo è contrario

Dovrebbe chiamarsi Parco Commerciale Scaligero ed è un centro commerciale che potrebbe essere costruito in zona Lepia a Lavagno, vicino all'IperTosano. La proposta è avanzata dalla ditta Trapper che vorrebbe edificare il centro commerciale in un'area di circa 14mila metri quadrati, parcheggi compresi.

Il progetto deve ricevere l'approvazione della Via (valutazione di impatto ambientale), del cui comitato tecnico non faranno parte solo i rappresentanti del Comune di Lavagno, ma anche quelli dei Comuni di Colognola ai Colli, Belfiore, Caldiero e San Martino Buon Albergo. I territori comunali vicini a Lavagno, infatti, sono coinvolti perché la realizzazione di un nuovo centro commerciale avrà un sicuro impatto sulla viabilità anche nei comuni limitrofi.

E proprio in vista della riunione del comitato tecnico della Via, il Comune di San Martino Buon Albergo ha anticipato la propria contrarietà.