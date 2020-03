Centri Ricreativi Estivi in aiuto dei genitori: le iscrizioni aprono il 6 aprile

La giunta comunale di Verona ha avviato l'organizzazione per la prossima estate dei Centri Ricreativi Estivi, che accolgono bambini e ragazzi frequentanti le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Verona, quale supporto per i genitori che devono conciliare famiglia e lavoro.

Gli uffici dell'assessorato all'Istruzione stanno lavorando per aprire le iscrizioni ai Cer il prossimo 6 aprile per i residenti, il 20 aprile per chi abita fuori città. Sarà comunque possibile iscriversi on line anche durante il servizio, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Tuttavia, vista la situazione contingente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di non attivare i servizi estivi nel caso in cui permangano i provvedimenti di prevenzione per l’emergenza sanitaria da Codiv-19 o per qualsiasi altra ragione necessaria a tutelare la salute degli utenti e degli operatori o per altri motivi di pubblico interesse.

Il servizio è rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni e ai ragazzi che non abbiano compiuto i 13 anni (15 se diversamente abili). Durante il mese di luglio si svolge anche il Servizio 'Estate Nido', programmato in tempi, spazi e attività di gioco progettate per bambini nei primi tre anni di vita.

Le attività per i ragazzi dai 6 ai 12 anno inizieranno lunedì 22 giugno con i pre-CER, suddivisi in turni bisettimanali fino al 28 agosto; per i bambini dai 3 ai 6 anni l'iniziativa partirà invece il 1° luglio per concludersi il 28 agosto; ai piccolini del servizio Nido è invece riservato il solo mese di luglio, dal 1° al 31.

Per gli utenti residenti le tariffe e le agevolazioni vengono calcolate in base all'ISEE posseduto in corso di validità al momento dell’iscrizione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le iscrizioni si effettueranno con modalità on-line collegandosi al sito www.comune.verona.it previa registrazione allo “Sportello Zero” al seguente indirizzo: http://egov.comune.verona.it/registration dal 06 al 16 aprile 2020.