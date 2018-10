Nuovo censimento annuale Istat. A Verona coinvolte 3 mila famiglie

Parte ad ottobre il censimento permanente della popolazione. Sarà annuale e non più decennale. La rilevazione avverrà via web e con i tablet forniti dall’Istituto. In Italia interesserà un campione di 1 milione e 400 mila famiglie, a Verona saranno 3 mila le famiglie sotto la lente dell’Istat, circa il 10 % dei residenti.

E’ il censimento permanente per fotografare la popolazione italiana. A partire dal 1° ottobre di quest’anno l’Istat rileverà con cadenza annuale e non più decennale le principali caratteristiche della popolazione e delle abitazioni, e le sue condizioni sociali ed economiche a livello nazionale, regionale e locale.

Un’importante innovazione in ambito statistico, che recepisce il modello europeo, riduce notevolmente i costi del censimento e fornisce un’informazione sempre più dettagliata e tempestiva per conoscere meglio il Paese in cui viviamo.

Dal 7 ottobre fino a dicembre, quindi, le famiglie campione potranno essere intervistate attraverso diverse modalità: questionario web, intervista telefonica, intervista presso i centri comunali di rilevazione o attraverso la rilevazione a domicilio, grazie all’impiego di 40 rilevatori che, muniti di documenti e contrassegni, si recheranno nelle case previo appuntamento e dopo una prima fase di verifica del territorio.

In concomitanza con la partenza della campagna di comunicazione dell’Istat, il Comune di Verona attiverà un numero telefonico e alcuni sportelli dedicati per ottimizzare il rapporto di collaborazione con le famiglie e fornire il supporto necessario alla compilazione dei questionari, che, altra novità, non saranno più cartacei ma sempre in formato digitale.

Palazzo Barberi infine ricorda che aderire al censimento è un obbligo di legge, ma è anche un’importante opportunità.

Tutte le informazioni sulle pagine del Comune e sul sito Istat.