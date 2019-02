Celentano è malato e lo show Adrian si ferma per almeno due settimane

Riposo forzato per Adriano Celentano e quindi anche per lo spettacolo Adrian in scena al Teatro Camploy di Veronetta e trasmesso in diretta su Canale 5. Mediaset e il Clan hanno comunicato l'indisposizione del Molleggiato a causa di un malanno e quindi per almeno due settimane non andrà in scena "Aspettando Adrian" al Camploy e non saranno trasmesse nuove puntate della serie animata Adrian.

Si dovrà dunque attendere per il quinto appuntamento di uno show che nelle prime quattro puntate ha fatto molto discutere, con ascolti altalenanti ma probabilmente sotto le aspettative e un Adriano Celentano che si è fatto vedere poco in scena.