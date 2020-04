Cede l'asfalto in via Ca' di Cozzi a Verona, buca profonda transennata

Se non fossero legate ad una terribile emergenza, verrebbe quasi da pensare che per fortuna c'erano le limitazioni agli spostamenti dei cittadini. In condizioni normali, infatti, via Ca' di Cozzi a Verona sarebbe una strada molto trafficata ed una voragine sul suo asfalto avrebbe sicuramente creato forti disagi. E invece oggi, 5 aprile, come nei giorni scorsi, via Ca' di Cozzi è quasi deserta e quindi è stata più semplice la gestione della profonda buca che è stata scoperta.

Gli agenti della polizia locale e i tecnici di Acque Veronesi hanno transennato la voragine, non più lunga di un metro ma molto profonda. E da domani, il lavoro degli operatori sarà quello di scoprire che cosa l'ha generata.