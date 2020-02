Cedimento della fognatura in zona Porta Palio: 2 settimane di lavori

È il cedimento improvviso di una parte del collettore fognario il motivo dell’intervento delle squadre operative di Acque Veronesi in via Saffi, a Verona (zona Porta Palio), nellla giornata di giovedì, dove la strada resterà chiusa per alcuni giorni nel tratto compreso tra l’incrocio con via Filopanti e via Brofferio.

La video ispezione effettuata nel pomeriggio ha evidenziato il cedimento del collettore tra le due camerette d’ispezione per una lunghezza di circa 25 metri.

La zona è stata transennata e messa in sicurezza con la collaborazione degli agenti del comando della Polizia Locale, mentre la fognatura è stata bypassata grazie all’utilizzo di un autospurgo.

Venerdì mattina l’inizio dei lavori di scavo e la sostituzione della vecchia condotta. Tempi previsti per l’intervento: 15 giorni.