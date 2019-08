Cede la vecchia rete fognaria in via Manin, Acque Veronesi al lavoro

I tecnici di Acque Veronesi sono al lavoro in via Manin, a Verona, per riparare il cedimento della vecchia rete fognaria, costituita da un cunicolo in pietra e mattoni. Il guasto ha causato l'interruzione della condotta e infiltrazioni di reflui.

Acque Veronesi sta provvedendo alla sostituzione dei settanta metri di cunicolo con un nuova condotta. L'intervento si concluderà entro la prossima settimana.