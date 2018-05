Il sovrintendente Gasdia porta in Oman e a New York l'Arena di Verona Opera Festival

Cecilia Gasdia, lo scorso 9 maggio, è stata invitata nel Sultanato dell’Oman per partecipare alla conferenza stampa di presentazione della Stagione Lirica 2018-2019 della Royal Opera House Muscat. L’Orchestra dell’Arena di Verona, infatti, sarà protagonista dell’evento inaugurale della prossima stagione omanita con uno spettacolo dedicato alla zarzuela e al grande artista Plácido Domingo. A sottolineare il rapporto sempre più stretto tra Fondazione Arena e il Teatro dell’Opera di Muscat – legame avviato nel 2011 con la messa in scena da parte dei complessi artistici areniani di una memorabile Turandot firmata da Franco Zeffirelli e diretta da Plácido Domingo per l’inaugurazione del Teatro, e rinsaldato con diverse trionfali tournée negli anni 2014, 2015 e nel gennaio 2018 – è la scelta di proporre anche al pubblico del Sultanato uno spettacolo ispirato ad una delle serate più suggestive del Festival areniano 2017: Plácido Domingo - Antología de la Zarzuela. Un evento di successo, grazie all’alchimia tra il celebre mito della lirica mondiale, grandi artisti di fama internazionale e le arie più emozionanti della tradizione popolare spagnola.

Presenti in conferenza anche il Principe H.H. Sayyid Kamil Al Said, membro del Board della Royal Opera House omanita, l’Ambasciatore d’Italia a Mascate Giorgio Visetti e molti esponenti del mondo dell’opera, tra cui il regista Davide Livermore e il Direttore Artistico del Rossini Opera Festival Ernesto Palacio, oltre alla stampa internazionale.

Dopo la presentazione, un incontro tra il Sovrintendente di Fondazione Arena Cecilia Gasdia e il Direttore Generale della Royal Opera House Muscat Umberto Fanni ha posto le basi di una eccezionale collaborazione tra le due istituzioni, che rafforzerà ancor di più il brand internazionale “Arena di Verona”.

Il giorno successivo, il Sovrintendente si è recato a New York per promuovere in prima persona l’Arena di Verona Opera Festival a un pubblico di oltre 250 operatori del settore, culturali e turistici. Ieri sera, infatti, Fondazione Arena è stata testimonial d’eccezione per il lancio del nuovo brand “Veneto, the Land of Venice”, che intende legare Venezia alle altre città d’arte del Veneto: Verona, Treviso, Vicenza e Padova. All’interno di una serie di iniziative promosse dalla Regione del Veneto con la sede newyorkese dell’ENIT, la Casa Italiana “Zerilli Marimò”, la New York University e altre istituzioni italiane di stanza nella Grande Mela, è stato illustrato il Festival lirico 2018.

Ad impreziosire l’evento, un prestigioso recital presso la Grand Hall del Kimmel Center for University Life, nel cuore della New York University, che ha visto Cecilia Gasdia accompagnare al pianoforte le straordinarie voci del soprano Ruth Iniesta e del tenore Saimir Pirgu nelle più celebri arie d’opera, che caratterizzano da oltre cento anni il repertorio del cartellone estivo areniano.

Alla serata erano presenti per la Regione del Veneto l’Assessore alla Cultura Cristiano Corazzari e l’Assessore al Turismo Federico Caner, che hanno presentato alla platea l’offerta turistica e culturale della nostra regione. La trasferta newyorkese si completa questa sera con un secondo importante appuntamento rivolto a stampa e media americani presso il Consolato Generale d’Italia: alle ore 18.00 (ora locale) Fondazione Arena di Verona, rappresentata dal suo Sovrintendente e alla presenza del Console Generale d’Italia Min. Plen. Francesco Genuardi, si conferma ancora una volta ambasciatore di primo piano dell’eccellenza culturale veronese e del suo storico Festival lirico.